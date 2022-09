Valley

Bei einem Unfall im oberbayerischen Landkreis Miesbach ist ein 81-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann kam am Dienstagnachmittag mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen die Mauer einer Unterführung der Autobahn 8 in Valley, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Rentner starb noch an der Unfallstelle.