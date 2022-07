Auto prallt gegen Baum: Mann schwer verletzt

Ein Autofahrer ist in Türkheim (Landkreis Unterallgäu) gegen einen Baum geprallt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brachte am Montagabend ein Hubschrauber den 22-Jährigen in die Klinik. Unmittelbar nach dem Unfall sei er außer Lebensgefahr gewesen.

12. Juli 2022 - 08:09 Uhr | dpa

Türkheim Rettungskräfte schnitten den Mann mithilfe eines hydraulischen Schneidegeräts aus dem Auto. Warum der 22-Jährige von der Straße abkam, war zunächst unklar. Am Auto entstand ein Totalschaden.