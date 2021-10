Auto prallt gegen Baum: Mann schwer verletzt

Ein Mann ist mit seinem Auto im unterfränkischen Landkreis Haßberge gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten am Freitagnachmittag in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Der 36-Jährige kam in der Nähe von Rauhenebrach mit dem rechten Reifen von der Straße ab. Daraufhin übersteuerte er den Wagen nach Polizeiangaben und schleuderte auf die andere Seite der Fahrbahn.

16. Oktober 2021 - 09:51 Uhr | dpa

Rauhenebrach Durch die Restgeschwindigkeit hob der Wagen an einer ansteigenden Böschung, "wie auf einer Schanze" ab, wie der Sprecher sagte. Das Auto prallte frontal auf einer Höhe von etwa 1,60 Metern gegen einen Baum in einem Waldgebiet und fiel zu Boden. Die genaue Unfallursache soll nun ermittelt werden. © dpa-infocom, dpa:211016-99-617087/2