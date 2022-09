Auto kracht in Lkw: Mutter stirbt, Söhne schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß ihres Autos mit einem Lkw ist eine Frau bei Weichering tödlich verunglückt. Ihre beiden Söhne im Alter von fünf und neun Jahren wurden bei dem Unfall am Freitagnachmittag im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen schwer verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die 40-jährige Mutter starb den Angaben zufolge noch am Unfallort. Die beiden Kinder wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht, sie befanden sich laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

09. September 2022 - 22:53 Uhr | dpa

Weichering Zuvor war die Frau mit ihren beiden Söhnen auf der B16 aus Richtung Ingolstadt kommend in Richtung Neuburg unterwegs. Aus zunächst ungeklärter Ursache geriet ihr Fahrzeug bei Weichering auf fast gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn und krachte den Angaben zufolge frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Der 47-Jährige Fahrer des Lkw blieb demnach unverletzt. Die B16 blieb bis in den späten Abend voll gesperrt. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr halfen bei der Verkehrssicherung, Bergung und Reinigung der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.