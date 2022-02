Auto kracht gegen Lkw: 25-Jährige lebensgefährlich verletzt

Hummeltal

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der A9 bei Hummeltal-Weiglathal in der Nähe von Bayreuth schwer verletzt worden. Die 25 Jahre alte Frau war am Mittwochabend mit ihrem Kleintransporter ersten Erkenntnissen nach ungebremst auf einen Sattelzug aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Zur genauen Unfallursache konnte er noch keine Angaben machen. Die Frau schwebe in Lebensgefahr.