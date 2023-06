Auto fliegt 70 Meter durch die Luft - Fahrer schwer verletzt

Hof

In Oberfranken ist ein Auto mehrere Meter durch die Luft geschleudert und der Fahrer dabei schwer verletzt worden. Der 29-Jährige fuhr in der Samstagnacht auf der Bundesstraße 173 bei Hof mit erhöhter Geschwindigkeit über einen Kreisverkehr, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dadurch sei das Fahrzeug in die Luft geschleudert worden. Der Wagen sei rund 70 Meter weit geflogen, gegen Bäumen geprallt und nach weiteren 35 Metern auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer war mutmaßlich alkoholisiert. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht