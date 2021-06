Auto fährt Tandem an: Radfahrerin schwer verletzt

Eine Tandemfahrerin hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen an den Beinen zugezogen.

Jengen

Ein Hubschrauber transportierte die 57-Jährige in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ihre Tandempartnerin erlitt leichte Verletzungen bei der Kollision.

Nach Polizeiangaben fuhr ein Pkw-Fahrer am Samstag in Jengen (Landkreis Ostallgäu) beim Abbiegen mit seinem Wagen das Fahrrad an. Aufgrund der Schwere der Verletzungen habe die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben.

© dpa-infocom, dpa:210619-99-60756/3