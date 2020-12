Auto fährt in Unfallstelle: Zwei Polizisten schwer verletzt

Zwei Polizisten sind auf der Autobahn 6 bei einer Unfallaufnahme von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Amberg

Am Nachmittag habe sich nahe der Anschlussstelle Amberg-Ost ein erster Unfall ereignet, wie ein Polizeisprecher am Dienstagabend sagte. Die Polizisten waren demnach zum Unfallort gekommen und dort zu Fuß unterwegs. Am frühen Abend sei es dann in Fahrtrichtung Nürnberg zu dem Folgeunfall gekommen. Dabei wurden die beiden Männer von einem Auto angefahren. Die näheren Umstände seien derzeit unklar, sagte der Sprecher weiter.