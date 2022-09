Tegernheim

In der Oberpfalz ist ein Auto in eine Praxis gefahren und hat vier Menschen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen sei der Wagen versehentlich bei einem Unfall in Tegernheim bei Regensburg in das Gebäude gefahren, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Erkenntnisse über die Verletzungen der Opfer waren zunächst nicht bekannt. Auch der Hergang des Unfalls war zunächst unklar.