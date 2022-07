Auto fährt auf Lkw auf: Autofahrer tot

Wörth an der Donau

Bei einem Aufprall seines Wagens auf einen Lkw ist ein Autofahrer auf der Autobahn 3 bei Wörth an der Donau ums Leben gekommen. Das Fahrzeug sei am Montagabend in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Wörth/Wiesent und Rosenhof aus zunächst ungeklärter Ursache auf einen Sattelzug aufgefahren und dann unter diesen geraten, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Fahrer sei noch an der Unfallstelle im Landkreis Regensburg gestorben. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Die Fahrbahn wurde am Abend voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.