Auto fährt auf Lastwagen auf: Beifahrer kommt ums Leben

Ein Mann ist bei einem Unfall auf der A96 nahe Erkheim (Kreis Unterallgäu) ums Leben gekommen. Ein 27-Jähriger hatte am Samstagnachmittag mit seinem Wagen einem Auto ausweichen musste, das für ein Überholmanöver den Fahrstreifen wechselte, wie die Polizei mitteilte. Dabei prallte der Mann mit seinem Fahrzeug auf einen Lastwagen. Sein 25 Jahre alter Beifahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer und eine weitere 24-jährige Insassin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

19. September 2021 - 08:20 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Erkheim Gegen den 65-jährigen Fahrer des Autos, das unmittelbar den Fahrstreifen gewechselt hatte, wurden nach Polizeiangaben Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen. © dpa-infocom, dpa:210919-99-273341/2