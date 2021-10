Auto durch Traktor-Anbau aufgeschlitzt: Fahrerin verletzt

Der landwirtschaftliche Anbau eines Traktors hat das Auto einer 26-jährigen Fahrerin im Landkreis Main-Spessart auf der gesamten Länge aufgeschlitzt. Die junge Frau wurde dabei leicht am Arm verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 45 Jahre alte Traktorfahrer fuhr den Angaben zufolge äußerst rechts. Das scharfkantige Anbauteil streifte dennoch den entgegenkommenden Wagen. Bei dem Unfall am Donnerstag nahe Binsbach entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro. Die Autofahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

01. Oktober 2021 - 14:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Arnstein © dpa-infocom, dpa:211001-99-443668/2