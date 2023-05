Auto brennt nach Kollision aus: Ein Verletzter

Ein 23-Jähriger hat sich in Niederbayern mit seinem Auto nach einem Zusammenstoß überschlagen und leicht verletzt. Das Auto des jungen Mannes brannte in Grattersdorf (Landkreis Deggendorf) komplett aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

27. Mai 2023 - 09:48 Uhr | dpa

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Grattersdorf Nach den Angaben hatte der 23-Jährige aus noch unbekannter Ursache mit seinem Auto den entgegenkommenden Wagen eines 41-Jährigen touchiert. Das Fahrzeug des 23-Jährigen kam ins Schleudern, überschlug sich und kam im angrenzenden Feld zum Stehen. Dort fing es Feuer und brannte aus. Der 23-Jährige kam ins Krankenhaus. Beim Auto des 41-Jährigen brach nach dem Zusammenstoß die Hinterachse. Der Mann wurde nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 35.000 Euro.