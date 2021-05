Auto an Tankstelle in Flammen

Ein brennendes Auto hat an einer Tankstelle nahe der österreichischen Grenze ein Großaufgebot an Einsatzkräften ausgelöst. Der Motor des Wagens hatte in einer Ortsdurchfahrt bei Schneizlreuth (Landkreis Berchtesgadener Land) plötzlich Feuer gefangen, teilte das Rote Kreuz am Mittwoch mit.

26. Mai 2021 - 14:29 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Feuerwehrleute begutachten einen ausgebrannten Wagen an einer Tankstelle. © Markus Leitner/Bayerisches Rotes Kreuz Berchtesgadener Land/dpa

Schneizlreuth In seiner Not steuerte der Autofahrer den brennenden Wagen auf das Tankstellengelände. Er blieb ausgerechnet in der Nähe der Zapfsäulen stehen - direkt über den Kraftstoff-Einfüllschächten der Anlage. Der Tankstellen-Besitzer eilte den Angaben von Polizei und Rotem Kreuz zufolge zur Hilfe. Geistesgegenwärtig bewegte er das Auto aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich zurück in Richtung Straße. Durch sein schnelles Handeln sei Schlimmeres verhindert worden. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte löschte die Feuerwehr den Brand. Der Autofahrer blieb unverletzt. Auch an der Tankstelle entstand kein Schaden. © dpa-infocom, dpa:210526-99-747852/3