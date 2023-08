Ausstellungen ehren Georg Baselitz zum 85. Geburtstag

Zwei Ausstellungen in Amberg und München sind dem grafischen Werk des deutsch-österreichischen Künstlers Georg Baselitz gewidmet. Dieser feierte im Januar seinen 85. Geburtstag. Im Amberger Congress Centrum (ACC) sind mehr als 130 druckgrafische Werke ausgestellt. Die Schau mit Namen "Aufstand durch Kopfstand" dauert bis 20. September. Die Graphische Sammlung in der Pinakothek der Moderne zeigt mit "Georg Baselitz - Malelade" die Werkgenese zum Künstlerbuch Malelade. Zu sehen von 31. August bis 22. Oktober.

Der Maler und Bildhauer Georg Baselitz steht in im Städel in Frankfurt.

Amberg/München

Mit seinen Umkehrbildern hatte Baselitz den internationalen Durchbruch geschafft. Das erste, "Der Wald auf dem Kopf", war 1969 entstanden. Baselitz brach mit den Sehgewohnheiten, er wollte einem Motiv eine neue Dimension geben - nicht rein gegenständlich, aber auch nicht abstrakt. Dieses Thema greift das ACC in seiner Werkschau auf und legt dabei den Schwerpunkt auf Serien in Radierung und Holzschnitt, wie eine Sprecherin erläutert. Die Werke stammen von verschiedenen Leihgebern.

Die Ausstellung in München zeigt laut Mitteilung die 148 Probedrucke Baselitz' für sein Künstlerbuch Malelade. Dieses umfasst 41 großformatige Kaltnadelradierungen. Die Probedrucke eröffneten Einblicke in "den Schaffensprozess mit seinen flüchtigen Momenten". Dieser reiche "von der ersten Konkretion über Verwerfungen und Korrekturen bis hin zu endgültigen Findungen". Die Schau soll auch eine Reverenz an den Kunstmäzen Franz Herzog von Bayern sein, der in diesem Sommer 90 Jahre alt wurde.

Georg Baselitz - eigentlich Hans-Georg Kern - wurde 1938 im Ort Deutschbaselitz bei Dresden geboren. Zerstörung und Leid des Zweiten Weltkriegs prägten ihn. Nach einem abgebrochenen Kunststudium in Ost-Berlin siedelte er nach West-Berlin über, wo er sein Studium abschloss. Mit seinem Ölgemälde "Die große Nacht im Eimer" sorgte er als junger Künstler für einen Skandal, es galt als obszön.

Weltweit wurden in diesem Jahr Baselitz-Ausstellungen anlässlich seines Geburtstages gezeigt. Der Künstler lebt in Salzburg.