Ausschuss wird Antrag auf CSU-Durchsuchung ablehnen

Im Landtags-Untersuchungsausschuss zur Vermietung des Nürnberger Zukunftsmuseums werden die Abgeordneten der Regierungsparteien von CSU und Freien Wähler einen Antrag auf Durchsuchung der CSU-Zentrale in München ablehnen. Das kündigte der Ausschussvorsitzende Josef Schmid (CSU) bereits vor der Fortsetzung der Beratungen am Montag in München an.

17. April 2023 - 12:49 Uhr | dpa