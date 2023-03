Ausgesetzter Säugling gefunden - unterkühlt, in Lebensgefahr

Ein ausgesetzter Säugling ist in der Nähe eines Hotels in Rosenheim gefunden worden. Das unterkühlte Neugeborene ist in ein Klinikum gebracht worden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Anschließend stabilisierte sich der Gesundheitszustand des weiblichen Säuglings.

09. März 2023 - 12:24 Uhr | dpa

Ein wenige Wochen altes Baby ballt seine Hand zu einer kleinen Faust. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Rosenheim Zahlreiche Streifen suchten nach der Mutter, wie es weiter hieß. Ersten Erkenntnissen nach war der Säugling kurz vor dem Fund ausgesetzt worden. Eine Zeugin fand das Baby am Morgen und alarmierte umgehend die Polizei. Die Kripo Rosenheim ermittelt nun.