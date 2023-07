Ausgelaufener Kraftstoff: Vollsperrung auf der A3

Parsberg

Ausgelaufener Kraftstoff hat am frühen Montagmorgen auf der Autobahn 3 zwischen Velburg und Parsberg zu einer Vollsperrung in Richtung Regensburg geführt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war zuvor der Reifen eines Lastwagens geplatzt. Weitere Fahrzeuge seien über die Reifenteile gefahren und beschädigt worden, darunter ein weiterer Lkw. Bei dem Unfall wurde der Dieseltank dieses Lastwagens beschädigt und es lief eine zunächst unbekannte Menge Kraftstoff aus. Die Autobahnmeisterei richtete eine Umleitung ein. Die Reinigung der Unfallstelle dauert nach Polizeiangaben an.