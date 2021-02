Ausgangssperre in Bayern: Diese Regeln gelten während im Corona-Lockdown

In Bayern gelten weiterhin weitreichende Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Die AZ erklärt, was erlaubt ist und was nicht.

Hinweis der Redaktion: Dieser Text hat den Stand der seit 19. Januar geltenden Infektionsschutzverordnungen des Bundes und des Freistaats Bayern. Am Mittwoch, 10. Februar, tagen erneut die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, um den weiteren Lockdown-Plan zu beschließen. Im Anschluss wird dieser Text aktualisiert.

München - Zur Bekämpfung des Coronavirus gilt seit dem16. Dezember 2020 ein "harter" Lockdown mit strengen Regeln in Bayern. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist damit wie im Frühjahr nur bei Vorliegen triftiger Gründe möglich. Zudem gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr.

Am 19. Januar 2021 haben sich Bund und Länder auf eine Verlängerung des Lockdowns geeinigt, die bisherigen und teilweise verschärften Regeln gelten nun bis mindestens 14. Februar.

Arztbesuche, Einkäufe, Dienstleistungen, Aufenthalt

Darf ich weiter einkaufen gehen?

Ja. Versorgungsgänge und Einkäufe bleiben erlaubt –jedoch haben mittlerweile nicht mehr alle Geschäfte geöffnet. In den noch geöffneten Läden gelten strenge Regeln – insbesondere mit Blick auf die Einhaltung des Mindestabstands, der Zahl der zulässigen Kunden pro zehn bzw. 20 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie der Maskenpflicht.

Seit 18. Januar sind beim Einkaufen und im ÖPNV in Bayern nur noch FFP2-Masken erlaubt! Am 19. Januar beschlossen Bund und Länder auch deutschlandweit eine Verschärfung der Maskenpflicht. In öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften müssen künftig sogenannte OP-Masken oder Mund-Nase-Bedeckungen mit den Standards KN95/N95 oder FFP2 getragen werden.

Ich muss zum Arzt, aber habe keinen Termin, weil die Telefone überlastet sind. Darf ich raus?

Arztbesuche bleiben erlaubt. Bitte klären Sie aber vorher mit dem Arzt auf anderem Weg, zum Beispiel per E-Mail, ab, ob ein persönlicher Besuch überhaupt nötig ist.

Dürfen Handwerker zu mir kommen?

Berufliche Tätigkeit ist erlaubt. Wenn zu Hause ein Notfall vorliegt, zum Beispiel ein Wasserschaden, Heizungsausfall, eine kaputte Toilette, dann darf ein Handwerker kommen. Alle Arbeiten, die nicht notwendig sind, sollten allerdings auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Wo möglich, ist ein Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten.

Darf meine Putzfrau in meine Wohnung zum Arbeiten kommen?

Berufliche Tätigkeit ist weiterhin erlaubt. Trotz dieser Erlaubnis sollten aber andere Menschen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, nur in die Wohnung gelassen werden, wenn dies notwendig ist. Generell gilt: Alle Arbeiten, die nicht notwendig sind, sollten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Wo möglich, ist der Mindestabstand einzuhalten.

Darf ich einen Umzug durchführen?

Jeder ist angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Der Abschluss eines Mietvertrags und eine Wohnungsübergabe sind nicht explizit verboten. Die bekannten Hygieneregeln sollten unbedingt eingehalten werden. Ein Umzugsunternehmen darf den Umzug durchführen, denn berufliche Tätigkeiten sind erlaubt.

Familie, Freunde, Hausstand und Nachbarn

Das Treffen von Familie und Freunden ist nur eingeschränkt möglich. © Imago

Darf ich weiter Freunde und Bekannte treffen?

Ja, jedoch mit Einschränkungen. So sind Treffen jenseits des eigenen Haushalts nur noch mit einer weiteren Person erlaubt.

Darf ich meine Verwandten in Pflege- und Altersheimen besuchen?

Ja, mit Einschränkungen. Für Altenheime und Seniorenresidenzen, Pflege- und Behinderteneinrichtungen gilt:

Jeder Bewohner darf höchstens einen Besucher pro Tag empfangen.

Als Besucher wird nur zugelassen, wer einen aktuellen negativen Corona-Test nachweisen kann (insbesondere Schnelltests). Ein Antigen-Schnelltest darf höchstens 48 Stunden alt sein, ein PCR-Test darf nicht länger als drei Tage zurückliegen.

Das Betreten der Einrichtungen durch Besucher ist nur mit einer FFP2-Maske erlaubt.

Alle Beschäftigten der Einrichtungen haben sich in regelmäßigen Abständen, mindestens zweimal wöchentlich, einem Corona-Test zu unterziehen.

Welche zusätzlichen Regeln gelten für Hotspots?

Mit dem "harten" Lockdown in Bayern geht eine landesweite Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr einher. Zuvor galt diese Regelung nur für Landkreise oder kreisfreie Städte mit einer Inzidenz von mehr als 200. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist während dieser Zeit nur aus folgenden Gründen zulässig:

die Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten

medizinische und veterinärmedizinische Notfälle

die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts

die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen

die Begleitung Sterbender

Handlungen zur Versorgung von Tieren

ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen

Zudem gilt in Corona-Hotspots ab sofort eine Bewegungseinschränkung: In Land- und Stadtkreisen, in denen binnen sieben Tagen mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden, sollen sich Menschen ohne triftigen Grund nicht mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen.

Sportliche Betätigung und Freizeit

Sport ist alleine, mit dem eigenen Hausstand oder mit einem weiteren Hausstand sowie einer maximalen Anzahl von fünf Personen erlaubt. © Bernd Thissen/dpa

Darf ich noch Fahrradfahren, im Park joggen oder spazieren gehen?

Ja. Sport und Bewegung an der frischen Luft, alleine, mit dem eigenen Hausstand und mit einer Person aus einem weiteren Hausstand bleiben erlaubt. Die vorherige Fünf-Personen-Regel wurde verschärft und gilt nicht mehr.

Darf ich in die Kirche oder Moschee?

Gottesdienste bleiben erlaubt, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt ist. In Bayern ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht, Singen ist verboten. Zusammenkünfte mit mehr als zehn Teilnehmern müssen in der Regel spätestens zwei Werktage vorher beim Ordnungsamt angezeigt werden

Arbeit und Homeoffice

Homeoffice sollte ermöglicht werden, wo es in Betracht kommt. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Muss ich zur Arbeit? Ich habe dort Kontakt mit vielen Menschen

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten künftig das Arbeiten im Homeoffice überall dort ermöglichen, wo es die Tätigkeiten zulassen. Das haben Bund und Länder am 19. Januar 2021 beschlossen. Dort, wo die Anwesenheit der Mitarbeiter notwendig ist, sollen Arbeitgeber weitgehende Schutzmaßnahmen umsetzen müssen. Das Bundesarbeitsministerium soll dazu eine Verordnung erlassen. Durch mehr Homeoffice würden Kontakte am Arbeitsort, aber auch auf dem Weg zur Arbeit reduziert, so die Argumentation. Im Beschlusspapier werden die Beschäftigten zudem gebeten, das Angebot auch zu nutzen. Die Regelung ist bis zum 15. März befristet.

Muss ich oder mein Kind in die Schule?

Die Schulen in Bayern sind seit 16. Dezember 2020 geschlossen, auch sonstige Schulveranstaltungen finden nicht statt. Regelungen zur Notbetreuung und zu Angeboten des Distanzlernens werden vom zuständigen Staatsministerium erlassen. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 19. Januar 2021 bekanntgab, sollen Schulen bis Mitte Februar geschlossen bleiben oder die Präsenzpflicht soll ausgesetzt werden. Das Gleiche gilt für Kitas.

Durchsetzung und Verstöße

Polizeistreifen werden während der Ausgangsbeschränkungen verstärkt. © Sven Hoppe/dpa

Wie wird das Verbot durchgesetzt?

Die Polizei ist angehalten, die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen zu kontrollieren. Passierscheine sind allerdings nicht verpflichtend vorgesehen. Die triftigen Gründe, die zum Verlassen der Wohnung berechtigen, sind bei Kontrollen glaubhaft zu machen.

Wer setzt die Ausgangssperre durch?

Die Polizei wird laut Staatsregierung stichprobenartig Personen kontrollieren, die sich im öffentlichen Raum aufhalten. Im Falle einer Kontrolle sind die triftigen Gründe durch den Betroffenen glaubhaft zu machen.

Wie viele Polizisten werden eingesetzt? Erfolgt Unterstützung durch Hundertschaften der Bereitschaftspolizei?

Die normalen Polizeikräfte werden durch zusätzliche Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei verstärkt.

Was passiert bei Verstößen?

Wer dagegen verstößt, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Es können Geldbußen von bis zu 25.000 Euro verhängt werden.

Kann ich bei einem Verstoß verhaftet werden?

Ja. Nach Paragraf 74 des Infektionsschutzgesetzes können bei einem vorsätzlichen Verstoß bis zu fünf Jahre Haft verhängt werden, wenn dadurch zum Beispiel jemand angesteckt wird.

