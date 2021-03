Ausflugsschiff "Reichenau" zum Schönmachen in der Werft

In der Werft in Friedrichshafen lässt sich derzeit das Bodensee-Ausflugsschiff "Reichenau" auf Vordermann bringen. Nach Auskunft der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) stehen verschiedene Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an. "Dazu zählt, dass frisch lackiert wird", sagte BSB-Sprecher Christopher Pape.

24. März 2021 - 06:19 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Henry von Hoff, Mitarbeiter der Bodensee Schiffsbetriebe (BSB), bessert mit dem Pinsel den Bug des Motorschiffs Reichenau aus, das in der Werft für die Saison hergerichtet wird. © Felix Kästle/dpa/Archivbild

Friedrichshafen Zur weißen Flotte der Bodensee-Schiffsbetriebe zählen 13 Ausflugsschiffe. Zwei bis drei davon werden laut Pape im Winter gewartet. Der Saisonstart war in diesem Jahr für den 2. April anvisiert. "Angesichts der neuesten politischen Beschlüsse rund um Corona erscheint uns dies fraglich", sagte Pape. Die Schiffe der Weißen Flotte mit dem gemeinsamen Kursverkehr aus Baden-Württemberg, Bayern, Österreich und der Schweiz wurden schon im vergangenen Jahr wegen Corona ausgebremst. Eigentlich hatten die Schiffe damals Anfang April gemeinsam in die Saison starten sollen. Das wurde wegen der Corona-Krise jedoch verschoben. © dpa-infocom, dpa:210324-99-946131/2