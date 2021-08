Auseinandersetzung in Arbeiterunterkunft endet tödlich

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Arbeiterunterkunft in Oberbayern ist für einen 36-Jährigen tödlich geendet. Der 37-jährige mutmaßliche Täter konnte noch vor Ort in Vilgertshofen (Landkreis Landsberg am Lech) vorläufig festgenommen werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

28. August 2021 - 17:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. © Carsten Rehder/dpa/Illustration

Vilgertshofen Warum es am Freitagabend zu dem Streit zwischen den beiden polnischen Staatsangehörigen gekommen war, war zunächst unklar. Zu dem Motiv und dem genauen Tathergang werde derzeit noch ermittelt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Gegen den Tatverdächtigen erging am Samstag ein Haftbefehl. Er wurde den Angaben zufolge in ein Gefängnis gebracht. © dpa-infocom, dpa:210828-99-03735/2