Ausbau der A3 in Mittelfranken - Zeitweise Sperrung

Erlangen

Im Rahmen des Ausbaus auf sechs Fahrstreifen wird die A3 an beiden kommenden Wochenenden streckenweise gesperrt. Betroffen sei der Abschnitt zwischen Höchstadt-Ost und Erlangen-West, teilte die Autobahnmeisterei am Donnerstag mit. Am kommenden Wochenende soll die Autobahn von Samstagabend bis Sonntagmorgen gesperrt sein. Am Wochenende darauf ab Samstagabend den kompletten Sonntag über bis in die Abendstunden. In diesen Zeiträumen soll der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet werden. Grund für die Vollsperrung ist der Bau von zwei Überführungsbrücken. Hierfür werden in den genannten Zeiträumen Stahlträger montiert und Fertigteilplatten befestigt.