Augsburger SPD wählt nach elf Jahren neuen Vorsitzenden

Nach mehr als elf Jahren hat die SPD in Bayerns drittgrößter Stadt einen neuen Vorsitzenden gewählt. Wie die Partei mitteilte, ist am Samstag Dirk Wurm an die Spitze der Sozialdemokraten in Augsburg gewählt worden.

07. November 2021 - 10:14 Uhr | dpa

Augsburg Der 42-Jährige war in der Vergangenheit Ordnungsreferent in Augsburg und bei der Kommunalwahl 2020 Oberbürgermeisterkandidat, wurde allerdings nicht zum Rathauschef gewählt. Nachdem CSU und Grüne damals eine neue Koalition ohne die SPD bildeten, verlor Wurm auch seinen Referentenposten. Wurm folgt auf die Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr, die seit Frühjahr 2010 die Augsburger SPD geleitet hat. Die 57-jährige Bahr ist aber weiterhin Vorsitzende des übergeordneten SPD-Bezirksverbandes Schwaben. © dpa-infocom, dpa:211107-99-900309/2