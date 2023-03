Augsburger Messe bekommt weitere Förderung in Millionenhöhe

Der Messestandort Augsburg soll in den kommenden Jahren mit einer Zehn-Millionen-Euro-Förderung gestärkt werden. Dies kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach der Sitzung seines Kabinetts an.

28. März 2023 - 17:09 Uhr | dpa

Hubert Aiwanger (Freie Wähler), bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, spricht. © Peter Kneffel/dpa