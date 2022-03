Augsburg scheitert auch in zweiter Instanz gegen Aktivisten

Die Stadt Augsburg hat im Streit um das örtliche Klimacamp von Fridays-for-Future-Aktivisten erneut eine Niederlage vor Gericht einstecken müssen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München entschied am Dienstag, dass ein Bescheid der Stadt, mit dem das Protestcamp aufgelöst werden sollte, rechtswidrig gewesen sei.

Augsburg/München

Der VGH bestätigte damit die Entscheidung des Augsburger Verwaltungsgerichts in der ersten Instanz. Der Senat habe allerdings die Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zugelassen, erklärte VGH-Sprecher Andreas Spiegel (Az. 10 B 21.1694).

Eine Gruppe von Fridays for Future hatte am 1. Juli 2020 neben dem Augsburger Rathaus das Camp errichtet, um für mehr Klimaschutz-Maßnahmen in Bayerns drittgrößter Stadt zu demonstrieren. Bereits nach wenigen Tagen war der Stadt das Protestcamp ein Dorn im Auge, so dass die Verwaltung am 10. Juli 2020 mit einem Bescheid feststellen wollte, dass es sich bei dem bis heute bestehenden Camp nicht mehr um eine vom Grundgesetz geschützte öffentliche Versammlung handele. Nur dieser Bescheid war Gegenstand des Prozesses.