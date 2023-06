Aufwärmflüge für "Air Defender"-Luftwaffenübung starten

In Süddeutschland haben die Aufwärmflüge für das internationale Luftwaffenmanöver "Air Defender 2023" in der kommenden Woche begonnen. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Lechfeld südlich von Augsburg trafen eine fliegende Einheit der US-Nationalgarde und griechische F-16 Kampflugzeuge ein, deren Piloten sich vor Beginn des eigentlichen Manövers am kommenden Montag mit dem Flugraum und der Flugsicherheit vertraut machen sollen.

09. Juni 2023 - 12:55 Uhr | dpa

Graben In der südlichen der drei militärischen Flugzonen werden während der Übungszeiten vom 12. bis 23. Juni an die 35 bis 40 Maschinen gleichzeitig in der Luft sein. Das sagte Oberstleutnant Jürgen Schönhöfer am Freitag bei einem Pressetermin auf dem Fliegerhorst Lechfeld. "Air Defender 2023" wird vom 12. bis 23. Juni dauern, laut Luftwaffe ist die Übung mit 239 Flugzeugen aus 25 Nationen und knapp 10 000 Soldatinnen und Soldaten eine der größten ihrer Art seit Bestehen der Nato. Ein offizielles Nato-Manöver ist die Übung aber nicht, da sich auch die Nicht-Nato-Staaten Japan und Schweden beteiligen. Größere Beeinträchtigungen des zivilen Flugverkehrs erwartet Schönhöfer nicht. "Ich denke, dass die Einschränkungen wahrscheinlich eher gering sind", sagte der Kommodore des taktischen Luftwaffengeschwaders 74. Im südlichen der drei Übungsflugräume sollen die Militärflugzeuge jeweils nachmittags von 13.00 bis 17.00 Uhr fliegen.