Auftragsboom weist Maschinenbauern Weg aus dem Corona-Tief

Die bayerischen Maschinen- und Anlagenbauer erleben nach der Corona-Flaute einen Auftragsboom. 71 Prozent der Unternehmen bewerten den aktuellen Auftragseingang als gut oder sehr gut, wie der Branchenverband VDMA Bayern am Dienstag mitteilte. Nur 5 Prozent beschreiben ihn als schlecht. Und immerhin 35 Prozent der befragten Unternehmen erwarten darüber hinaus noch eine zusätzliche Verbesserung in den kommenden 6 Monaten.

Die erwartete Erholung ist dringend nötig. 2020 war der Umsatz der Branche laut VDMA um 8,6 Prozent auf 49,7 Milliarden Euro eingebrochen, der Auftragseingang um 13 Prozent. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 liegt er nun aber 15 Prozent im Plus. "Unsere schlimmsten Befürchtungen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich damit nicht bewahrheitet. Der bayerischen Maschinen- und Anlagenbau ist auch in der Krise resilient geblieben", sagte die Vorsitzende des VDMA Bayern, Claudia Haimer.

