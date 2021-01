Aufprall auf tonnenschwere Betonteile: Fahrer unverletzter

Tonnenschwere Betonblöcke hat ein Laster auf der Bundesstraße 388 in Niederbayern verloren und so einen Unfall ausgelöst. Der Lkw-Fahrer habe am Montagmorgen bei Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) abgebremst, um die Spur zu wechseln, teilte die Polizei mit. Dabei sei seine Ladung ins Rutschen gekommen und auf die Straße gefallen. Ein Autofahrer prallte laut Polizei mit voller Wucht gegen die Betonteile, von denen jedes eineinhalb Tonnen wiegt.

18. Januar 2021 - 16:01 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Carsten Rehder/dpa/Archiv

Eggenfelden Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb seitlich in der Böschung liegen. Der Autofahrer blieb mit viel Glück unverletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Lasterfahrer muss nun mit einem Bußgeld rechnen, weil er seine Ladung nur unzureichend gesichert habe.