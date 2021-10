Aufmerksame Vermieterin rettet Nachbarn aus misslicher Lage

– Eine aufmerksame Vermieterin hat mit einem Notruf womöglich das Leben ihres Mieters gerettet. Die Frau war am Mittwochvormittag in Obernzell (Landkreis Passau) skeptisch geworden, als der Rentner nicht wie üblich zum täglichen Semmelholen gekommen war, wie die Polizei mitteilte. Auf Klopfen und Klingeln an der Tür gab es keine Reaktion.

13. Oktober 2021 - 17:30 Uhr | dpa

Obernzell Kurzerhand kletterte ihr Mann auf eine Leiter, um in die Wohnung im zweiten Stock zu schauen, in der Licht brannte. Er sah niemanden. Polizeibeamte brachen deshalb die Wohnungstür auf und fanden den Mieter im Badezimmer liegend. Er war bei Bewusstsein, allerdings nicht ansprechbar. Ein Notarzt stellte eine starke Unterzuckerung fest. Der ältere Herr kam ins Krankenhaus, seine Katze wurde von der Vermieterin versorgt. © dpa-infocom, dpa:211013-99-585188/2