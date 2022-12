Auffahrunfall bei Fahrprüfung: Zwei Leichtverletzte

Sonthofen

Bei einem Auffahrunfall während einer Fahrprüfung sind in Schwaben zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 17-jähriger Prüfling habe in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) auf die Bundesstraße 19 fahren wollen, als sein Fahrlehrer ihn wegen des Verkehrs mit einer Vollbremsung gestoppt habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das habe ein 56-Jähriger im Wagen dahinter am Montag aber nicht rechtzeitig gemerkt. Sein Wagen prallte gegen das Fahrschulauto, er und der Fahrprüfer wurden leicht verletzt. Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.