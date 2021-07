Auf Suche nach eigenem Rad anderes geklautes Rad gefunden

Auf der Suche nach seinem gestohlenen Fahrrad hat ein Mann ein anderes vermisstes Rad wiedergefunden. Das Rennrad des 31-Jährigen war laut Polizei aus dem Keller seines Wohnhauses in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) entwendet worden. Als er die Stadt am Dienstagabend nach seinem Gefährt absuchte, entdeckte er an einer Hauswand das ebenfalls gestohlene Rennrad eines 22-Jährigen. "Dieser konnte sich über den Fund seines Rads freuen", hieß es in der Mitteilung vom Mittwoch. Der 31-Jährige hingegen müsse weiter nach seinem Fahrrad suchen.

07. Juli 2021 - 17:30 Uhr | dpa

