Auf Rentnerin eingestochen: Fahndung nach 29-Jährigem

Zahlreiche Polizeikräfte haben am Dienstag in Regensburg nach einem flüchtigen 29-Jährigen gefahndet. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann eine 76-Jährige mit einem Stichwerkzeug verletzt haben, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am späten Nachmittag mitteilte. Das Opfer befinde sich nicht in Lebensgefahr.

16. März 2021 - 17:40 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Regensburg Den Angaben zufolge teilte die Frau gegen 14.30 Uhr mit, dass der 29-Jährige in ihrer Wohnung im Regensburger Süden auf sie eingestochen habe. Die Seniorin wurde umgehend in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Weitere Details wollte die Polizei auf Nachfrage nicht mitteilten. © dpa-infocom, dpa:210316-99-849365/2