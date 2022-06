Auf Landstraße mehrmals überschlagen: Schwer verletzte Frau

Münster/Lech

Bei einem Unfall in Schwaben ist eine 29-Jährige schwer verletzt worden, nachdem sich ihr Auto mehrfach überschlagen hat. Als die Frau am Mittwochabend kurz vor Münster/Lech (Landkreis Donau-Ries) von der Fahrbahn abgekommen ist, verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum, überschlug sich dann mehrmals und blieb 150 Meter weiter stehen. Ein Rettungshubschrauber brachte die 29-Jährige in ein Krankenhaus. Polizeiangaben nach war die Frau vermutlich zu schnell unterwegs. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.