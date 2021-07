Auch Grüne weiten Klage gegen Polizeiaufgabengesetz aus

Nach dem Landtagsbeschluss für eine Reform des Polizeiaufgabengesetzes weiten auch die Grünen ihre Verfassungsklage aus. "Erneut werden die Gerichte die CSU in ihre Schranken weisen müssen", sagte Fraktionschefin Katharina Schulze am Mittwoch. "Wir Grüne werden für ein bürgerrechtsfreundliches Polizeigesetz kämpfen." Auch die Landtags-SPD bekräftigte ihre neue Klage-Ankündigung und zog die Verfassungsmäßigkeit mehrerer Neuregelungen im Gesetz in Zweifel.

21. Juli 2021 - 15:29 Uhr | dpa

