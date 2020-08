Aschaffenburg träumt von Pokal-Los Frankfurt

Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers hat seinen Startplatz im DFB-Pokal längst sicher, Regionalligist SV Viktoria Aschaffenburg kann auf das lukrative Ticket noch hoffen. Im unterfränkischen Toto-Pokal-Halbfinale am Dienstag (17.45 Uhr) wollen die Aschaffenburger ihrem Sehnsuchtsziel bis auf einen letzten Schritt nahekommen. Bezwingt der Fußball-Viertligist in der Neuauflage des Vorjahresfinals die favorisierten Würzburger, fehlt ihm noch ein Sieg gegen Drittligist 1860 München im Finale am Samstag und das prickelnde Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt am 12. September wäre perfekt.

31. August 2020 - 12:30 Uhr | dpa

