Arbeitsunfall: Mit Teppichmesser in Oberschenkel geschnitten

Tapfheim

Mit einem Teppichmesser hat sich ein 29-jähriger Bauarbeiter in Bayerisch-Schwaben verletzt. Der Mann arbeitete am Donnerstag auf dem Gelände eines Kieswerks bei Tapfheim im Landkreis Donau-Ries, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er habe eine Gummimatte auf seinen Knien zertrennt, sei dabei abgerutscht und habe sich tief in den rechten Oberschenkel geschnitten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Bauarbeiter ins Krankenhaus.