Arbeitsunfall auf Sportplatz: Mann stirbt beim Rasenmähen

Ein Mann ist bei einem Unfall beim Rasenmähen eines Sportplatzes in Oberbayern gestorben.

Hattenhofen

Der 66-Jährige habe am Samstagnachmittag den Rasen in Hattenhofen (Landkreis Fürstenfeldbruck) mit einem Aufsitz-Rasenmäher bearbeitet, teilte die Polizei am Montag mit. Am nächsten Tag sei die Leiche des Mannes in einem angrenzenden Bach gefunden worden. Auf ihm lag nach Polizeiangaben der umgestürzte Rasenmäher. Die genauen Umstände des Todes seien noch unbekannt, Fremdeinwirken oder Suizid werde jedoch ausgeschlossen.