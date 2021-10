Arbeiter von Metallrampe eingeklemmt und schwer verletzt

Ein Arbeiter ist in einem Stahlbaubetrieb in Schwaben von einer 300 Kilogramm schweren Metallrampe eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 23-Jährige habe in der Firma in Rain (Landkreis Donau-Ries) an einer Biegewalze zwei Sicherungsbolzen der Metallrampe entfernt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei habe er offenbar vergessen, diese mit einem Kran zu sichern. Die Rampe sei gekippt, der Arbeiter zwischen ihr und der Wand eingeklemmt worden. Mit schweren Verletzungen im Gesicht und am Hals wurde er am Montag per Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht.

05. Oktober 2021 - 13:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Rain © dpa-infocom, dpa:211005-99-486980/3