Arbeiter von Holzbalken erschlagen

Ein Arbeiter ist im Landkreis Lindau auf einer Baustelle von einem Holzbalken erschlagen worden. Der 24-Jährige habe am Samstag in Hergatz zusammen mit einem Kollegen eine sieben Meter langen Balken auf der Schulter getragen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann fiel aus unbekannter Ursache hin, und der schwere Balken fiel ihm auf den Kopf. Mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen kam er in ein Krankenhaus, wo er später starb.

21. Februar 2021 - 14:31 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt". © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Hergatz © dpa-infocom, dpa:210221-99-532138/2