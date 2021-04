Arbeiter stirbt durch Stromschlag in Nürnberger Klärwerk

Ein 53 Jahre alter Arbeiter hat bei der Nürnberger Stadtentwässerung einen tödlichen Stromschlag erlitten. Der Angestellte einer Fachfirma habe an einer Hochspannungsleitung des Klärwerks im Stadtteil Muggenhof gearbeitet, als das Unglück geschah, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er starb den Angaben zufolge am Montagvormittag noch an der Unfallstelle.

20. April 2021 - 12:10 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. © Marcel Kusch/dpa/Illustration

Nürnberg Als der Mann den Stromschlag erlitt, brach ein kleines Feuer aus. Ein 54 Jahre alter Kollege des Verunglückten versuchte, dieses zu löschen, und verletzte sich dabei leicht. Er musste ins Krankenhaus. Die Feuerwehr wurde alarmiert und kappte zunächst den Strom, um zu dem 53-Jährigen vorzudringen. In einigen angrenzenden Straßen fiel für etwa 45 Minuten der Strom aus. Erst am vergangenen Samstag war bei Abbrucharbeiten im Nürnberger Dokuzentrum am früheren Reichsparteitagsgelände ein 21 Jahre alter Arbeiter durch herabfallende Steine ums Leben gekommen. © dpa-infocom, dpa:210420-99-275565/2