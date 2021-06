Arbeiter kommt mit Armen in Maschine: Schwere Verletzungen

Bei einem Betriebsunfall in einer Zimmerei im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen ist ein Angestellter schwer verletzt worden. Der Mann sei aus Unachtsamkeit mit beiden Armen in eine Maschine gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der 56-Jährige habe sich dabei schwere Verletzungen an beiden Armen und der Schulter zugezogen. Nach dem Vorfall am Mittwoch in Oberschneiding kam der Arbeiter in ein Krankenhaus.

03. Juni 2021 - 10:50 Uhr | dpa

Oberschneiding © dpa-infocom, dpa:210603-99-845543/2