Arbeiter greift in Futtermaschine: Fingerteile abgeschnitten

Ein 58-Jähriger hat sich bei einem Arbeitsunfall in Holzheim (Landkreis Donau-Ries) Teile von zwei Fingern abgeschnitten. Der Mitarbeiter einer Firma im Ortsteil Pessenburgheim griff am Donnerstag mit seiner rechten Hand in einen Portionierer zur Verarbeitung für Vogelfutter, wie die am Freitag Polizei mitteilte. Die Maschine sei mit einer kreisrunden, schnell laufenden Messerscheibe ausgestattet gewesen.

05. August 2022 - 07:44 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Holzheim Um in das Gerät zu greifen, umging der Mann die an der Maschine angebrachten Sicherungsvorkehrungen, wie es hieß. Durch den Kontakt mit der Messerscheibe wurde das erste Glied seines kleinen Fingers und die Hälfte des Ringfingers abgeschnitten. Nach ärztlicher Erstversorgung kam der 58-Jährige per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik.