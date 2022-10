Arbeiter bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Schweinfurt

In Unterfranken ist ein 33-Jähriger bei einem Sturz in einer Produktionshalle lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann befand sich in Schweinfurt auf einer mobilen Hebebühne und fiel mehrere Meter tief, als ein sogenannter Portalkran gegen die Hebebühne stieß. Der Kran wurde von einem 54 Jahre alten Kollegen gesteuert. Wie die Polizei am Freitag berichtete, kam der 33-Jährige in ein Krankenhaus. Kripo und Gewerbeaufsicht wollen nun die Ursache des Unfalls klären. Der Betriebsunfall hatte sich bereits Mittwochnachmittag ereignet.