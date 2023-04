Anwohner erleidet Rauchgasvergiftung bei Wohnungsbrand

Freilassing

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus im oberbayerischen Freilassing ist ein Anwohner verletzt worden. Er sei mit einer mittelschweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Das Feuer brach am Sonntagmittag nach ersten Erkenntnissen in einer Dachgeschosswohnung aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Der Schaden wird von der Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.