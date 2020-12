Antrag für Windstromleitung Suedlink eingereicht

Für den Bau der Windstromleitung Suedlink in Unterfranken hat der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW einen Planfeststellungsantrag bei der Bundesnetzagentur eingereicht.

Starkstrommasten stehen in der Nähe eines Kernkraftwerks.

Bergrheinfeld/Mellrichstadt - Mit dem Antrag "kommt eines der zentralen Vorhaben für das Gelingen der Energiewende weiter voran", teilte TransnetBW am Freitag mit. Der unterfränkische Abschnitt für die Windstromleitung liegt zwischen Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) und Bergrheinfeld (Landkreis Schweinfurt). Über neue Hochspannungs-Gleichstrom-Verbindungen wie Suedlink soll der Windstrom vom Norden in den Süden Deutschlands gelangen. An vielen Orten bundesweit haben sich Bürgerinitiativen gegen die Pläne gebildet.

Bei einem Planfeststellungsverfahren werden unter anderem Einzelfragen der Bebauung oder des Lärm- und Umweltschutzes geprüft. Das Verfahren endet mit einer Art Baugenehmigung, einem sogenannten Planfeststellungsbeschluss.