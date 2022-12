Antilopen büxen während Zirkusaufführung aus

Nürnberg

Zwei Antilopen sind während einer Zirkusaufführung ausgebüxt und in Nürnberg frei rumgelaufen. Ein Zirkusmitarbeiter habe am Sonntag fünf Nilgauantilopen in die Manege geführt, teilte die Polizei am Montag mit. Weil dabei durch einen Windstoß eine Absperrung umfiel, erschraken zwei der Tiere so sehr, dass sie kurzerhand über den Zaun sprangen. Nach einer Stunde war der Freiluftspaziergang wieder zu Ende. Die Tiere wurden mit blutigen Hufen von den Einsatzkräften wieder zurück nach Hause gebracht.