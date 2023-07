Anti-Gentechnik-Bündnis demonstriert gegen EU-Pläne

Aus Protest gegen die neuen Vorschläge der EU zur Lockerung der Vorschriften für gentechnisch veränderte Pflanzen haben etwa 120 Landwirte, Umwelt- und Natur- sowie Verbraucherschützer in der bayerischen Landeshauptstadt demonstriert. "Es entsetzt mich, mit welcher Dreistigkeit und Offensichtlichkeit die EU-Kommission den Wünschen der Agrogentechniklobby folgt", sagte der Vorsitzende des BUND Naturschutz in Bayern (BN), Richard Mergner, am Montag vor dem Europäischen Patentamt in München.

10. Juli 2023 - 15:26 Uhr | dpa

Richard Mergner (vorne l) spricht bei der Kundgebung vor dem Europäischen Patentamt in München. © Felix Hörhager/dpa