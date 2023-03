Anstieg nach Corona? Herrmann stellt Kriminalstatistik vor

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellt am Mittwoch (11.00 Uhr) in München die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2022 vor. Interessant wird diesmal weniger die Entwicklung seit dem Vorjahr, sondern der Vergleich mit dem Vor-Corona-Jahr 2019: Während der Pandemie war die Zahl der Straftaten teils stark gesunken - was die Polizei in erster Linie auf die Corona-Maßnahmen zurückführte. Im zurückliegenden Jahr aber wurden nun die meisten Corona-Maßnahmen endgültig aufgehoben.

14. März 2023 - 17:53 Uhr | dpa

München Für 2021 hatten die Statistiker die niedrigsten Fallzahlen seit 32 Jahren und die höchste Aufklärungsquote seit 27 Jahren verzeichnet. Dabei bedeuteten 508.400 Straftaten einen weiteren Rückgang um knapp zehn Prozent im Vergleich zum ersten Corona-Jahr 2020, als sich Lockdowns und Homeoffice unter anderem in weniger Diebstählen und Wohnungseinbrüchen bemerkbar machten. Dafür legten in der Pandemie andere Bereiche wie Internet-Kriminalität und insbesondere Kinderpornografie-Delikte teils drastisch zu.