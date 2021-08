Anruf einer falschen Nichte: Betrüger ergaunern 180.000 Euro

Mit 180.000 Euro hat eine 85-Jährige in Niederbayern ihrer vermeintlichen Nichte in Not helfen wollen - doch das Geld ging an Trickbetrüger.

04. August 2021 - 17:29 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Die Frau erstattete Anzeige, die Betrüger wurden bislang nicht gefasst. (Symbolbild) © imago images/Fotostand

Regen Erst als die echte Nichte eine Woche später anrief, bemerkte die Seniorin den Betrug, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die angebliche Nichte hatte am Telefon erklärt, sie sei in einen Unfall verwickelt worden und brauche das Geld, um nicht inhaftiert zu werden. Ein unechter Rechtsanwalt und ein falscher Polizist riefen ebenfalls bei der Frau aus dem Landkreis Regen an und bestätigten den Unfall. Sie händigte nach Polizeiangaben einem unbekannten Mann 180.000 Euro in bar aus, die er an die Nichte übergeben sollte. Als die Frau am Dienstag mit ihrer echten Nichte telefonierte, stellte sie fest, dass es den Unfall nie gegeben hatte. Sie erstattete Anzeige. Die Betrüger sind bislang nicht geschnappt. © dpa-infocom, dpa:210804-99-709924/3