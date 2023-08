Anklage zugelassen: Verfahren gegen Tandler - Start Oktober

Zwei Schlüsselfiguren der Maskenaffäre in Bayern, Andrea Tandler und ihr Geschäftspartner, müssen sich vom 4. Oktober an wegen steuerrechtlicher Vorwürfe vor Gericht verantworten. Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts München I hat die Anklage der Staatsanwaltschaft München I unverändert zur Hauptverhandlung zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Das Verfahren gegen einen weiteren Beschuldigten wurde demnach abgetrennt. Die Kammer hat bislang acht Hauptverhandlungstermine bis zum 17. November vorgesehen.

22. August 2023 - 11:35 Uhr | dpa

Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Gerold Tandler am 09.10.1993 in München vor dem Wahlspruch des CSU-Parteitags. © Frank Leonhardt/dpa